Milán sube un 1,36 % impulsada por el preacuerdo de EE.UU. con la OTAN sobre Groenlandia

1 minuto

Roma, 22 ene (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 1,36 % hasta los 45.091,23 puntos, impulsada por el alivio de las tensiones geopolíticas, después del anuncio de un preacuerdo de EE.UU. con la OTAN sobre Groenlandia.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 1,43 % hasta situarse en los 47.985,36 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 579 millones de acciones por un valor de unos 3.888 millones de euros (unos 4.565 millones de dólares).

El selectivo milanés se movió en terreno positivo en una jornada marcada por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguró ayer miércoles haber alcanzado un «marco para un futuro acuerdo» respecto a Groenlandia tras conversar con el secretario de la OTAN, Mark Rutte.

Asimismo, Trump confirmó que no impondrá aranceles a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia.

Entre los mejores valores del selectivo figuró la cementera Buzzi, que avanzó un 3,89 %, seguida de la red de cobros Nexi (3,86 %), la sociedad de cartera Azimut (3,02 %) y los bancos Unicredit (2,96 %) y Mediolanum (2,78 %).

Por el contrario, las mayores caídas fueron para la constructora naval Ficantieri, que se desplomó un 8,73 %, seguida del coloso de la defensa Leonardo (3,10 %), la empresa de telecomunicaciones Inwit (0,54 %), la energética Eni (0,27 %) y el grupo automovilístico Iveco (0,11 %). EFE

