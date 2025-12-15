Milán sube un 1,39 % y lidera Europa con la banca y la ‘Juve’ como protagonistas

Roma, 15 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes al alza y su índice FTSE MIB subió un 1,39 % hasta situarse en los 44.116,96 puntos, iniciando la semana como la mejor en Europa y en una sesión marcada por el buen comportamiento del sector bancario y la subida del club de fútbol turinés Juventus.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,34 % hasta situarse en los 46.825,37 enteros.

Durante la última sesión de la semana cambiaron de manos unos 665 millones de acciones por un valor de unos 3.453 millones de euros (unos 4.059 millones de dólares).

Milán lideró las principales bolsas europeas, que terminaron la jornada con ganancias, aunque con cautela, a la espera de la publicación esta semana de datos macroeconómicos relevantes en Estados Unidos y de las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra.

Las alzas estuvieron lideradas por el sector bancario: Banca Monte Paschi Siena (2,74 %), Banca Mediolanum (2,66 %), Banca Pop Sondrio (2,66 %), Banco Bpm (2,63 %), y Bper Banca (2,46 %).

Otro protagonista, al margen de los grandes valores del parqué milanés, fue el club de fútbol Juventus Turín, cuyas acciones aumentaron al cierre un 18,51 % apenas dos días después de rechazar la oferta de compra de Tether, empresa dedicada a las criptomonedas y socio minoritario que controla el 11,5% de la ‘Vecchia Signora’.

En el lado de las pérdidas, las empresas con peores resultados fueron los laboratorios Diasorin (1,66 %), la marca de bebidas Campari (1,54 %), la energética Eni (0,38 %), la metalúrgica Tenaris (0,35 %) y la energética A2a (0,35 %). EFE

