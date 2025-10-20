Milán sube un 1,52 % impulsada por los mercados europeos y por Wall Street

Roma, 20 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 1,52 % hasta los 42.392,36 puntos, impulsada por los buenos resultados de los mercados europeos y de Wall Street.

El índice general FTSE Italia All-Share creció un 1,52 % hasta situarse en los 45.010,84 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 469 millones de acciones por un valor de unos 2.906 millones de euros (unos 3.386 millones de dólares).

El selectivo milanés se vio fortalecido por la evolución positiva en los mercados europeos, y por la apertura en verde de Wall Street, mientras los inversores tienen los ojos puestos en los próximos resultados de grandes empresas y el cierre del Gobierno en Estados Unidos.

La empresa con mejores resultados fue la fabricante de componentes electrónicos Stmicroelectronics, con un aumento del 4,61 %, seguido del gigante de la defensa Leonardo (4,32 %), la productora de audífonos Amplifon (3,98 %) y las bancas Pop Sondrio (3,86 %) y Bper (3,29 %).

Por el contrario, la operadora de lotería Lottomatica lideró las caídas, con una bajada del 2,85 %, seguida de la farmacéutica Recordati Ord (0,86 %), la empresa pública de telecomunicaciones Inwit (0,15 %), Ferrari (0,15 %) y la energética Terna (0,04). EFE

