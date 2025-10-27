Milán sube un 1 % impulsada por el acuerdo comercial «preliminar» entre EEUU y China

Roma, 27 oct (EFE).- La bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 1 % hasta los 42.911,57 puntos, impulsada por el acuerdo comercial «preliminar» alcanzado entre Estados Unidos y China este fin de semana.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,97 % hasta situarse en los 45.557,84 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 419 millones de acciones por un valor de unos 3.068 millones de euros (unos 3.570 millones de dólares).

El selectivo milanés se vio fortalecido por la evolución positiva de la relación comercial entre China y Estados Unidos, después de que las delegaciones de ambos países alcanzaran este domingo un «acuerdo preliminar» tras dos días de negociaciones en Kuala Lumpur.

Esto allana el camino para el encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, después de una escalada de las tensiones bilaterales.

Las empresas con mejores resultados fueron los bancos Monte Paschi Siena, que registró una subida del 3,25 %, y Bper, con un 2,75 %, seguido de la siderúrgica Tenaris (2,71 %), la banca Pop Sondrio (2,61 %) y la aseguradora Unipol (2,38 %).

Por el contrario, el productor de bebidas Campari lideró las caídas, con una bajada del 2,07 %, seguido de la operadora de lotería Lottomatica (1,40 %), la fabricante de audífonos Amplifon (1,37 %), la farmacéutica Diasorin (1,14 %) y la eléctrica Terna (0,91 %). EFE

