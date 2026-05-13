Milán sube un 1 % impulsada por la tecnología pese al freno de la economía en la eurozona

2 minutos

Roma, 13 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en positivo y su índice referencial FTSE MIB avanzó un 1 %, hasta los 49.480,70 puntos, en una jornada donde la buena marcha del sector tecnológico compensó los datos de debilidad económica en la región.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,96 %, hasta los 52.007,46 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 602 millones de acciones por un valor de unos 4.138 millones de euros (unos 4.847 millones de dólares al cambio de hoy).

A lo largo de la sesión se conoció que el crecimiento de la eurozona se ralentizó hasta el 0,1 % en el primer trimestre de 2026, una décima menos que en el trimestre anterior, debido al impacto del conflicto en Oriente Medio.

El parqué milanés logró desmarcarse de la tendencia dispar de otras plazas europeas gracias a la expectativa por la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, que marca un punto clave para las tensiones tecnológicas globales.

Este contexto favoreció a los fabricantes de semiconductores, permitiendo al índice cerrar en verde pese a la volatilidad en el mercado del petróleo.

Los títulos que registraron más ganancias estuvieron encabezados por la tecnológica STMicroelectronics, que subió un 9,86 %, seguida de la farmacéutica Recordati (3,97 %), el fabricante de cables Prysmian (3,97 %), la automovilística Stellantis (3,39 %) y la biotecnológica Diasorin (3,31 %).

Por el contrario, los títulos con pérdidas fueron encabezados por la plataforma de pagos Nexi, que cayó un 2,46 %, seguida de la compañía aeroespacial Avio (-1,79 %), el grupo de juegos y apuestas Lottomatica (-1,77 %), la operadora de torres de telecomunicaciones Inwit (-1,11 %) y la entidad bancaria Intesa Sanpaolo (-1,07 %). EFE

mla/sam/mra