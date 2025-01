Milei, Bukele y Noboa, entre los invitados a la investidura de Trump

Washington, 14 ene (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado a su toma de posesión a mandatarios con los que comparte afinidad política, como el argentino, Javier Milei; el salvadoreño, Nayib Bukele; y el ecuatoriano, Daniel Noboa; dejando afuera a otros líderes como la mexicana, Claudia Sheinbaum.

No es habitual que los presidentes estadounidenses inviten a líderes extranjeros a su toma de posesión, pero Trump ha optado por rodearse de políticos que comparten su ideología, a excepción del chino, Xi Jinping, que también fue invitado pese a su rivalidad.

De Javier Milei a Xi Jinping

La invitación a Milei es la primera que recibe un presidente argentino a una investidura en Estados Unidos, destacó el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, en una rueda de prensa el 16 de diciembre.

El mandatario libertario de Argentina, que profesa una gran admiración por Trump, se vio por última vez con el republicano en una cena en su mansión de Florida poco después de que este ganara las elecciones del 5 de noviembre.

Según Adorni, también fueron invitados a la toma de posesión el 20 de enero Bukele y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien recientemente se reunió con Trump en Florida.

El Gobierno ecuatoriano anunció el domingo que Noboa estará en la investidura un día después de participar en un debate electoral por las presidenciales en Ecuador.

Noboa, nacido en Miami, ha viajado en numerosas ocasiones al país norteamericano desde que asumió su mandato, tanto en visitas oficiales como de carácter personal.

Se espera además la presencia del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el único líder europeo que ha respaldado abiertamente a Trump desde las elecciones que este ganó en 2016.

El presidente chino, Xi Jinping, también fue invitado, según confirmó el equipo de Trump el pasado 12 de diciembre, aunque su presencia es poco probable dado que son pocos los viajes al extranjero que realiza el mandatario del gigante asiático.

La próxima portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la invitación a Xi es una demostración de que Trump busca mantener un «diálogo abierto» no solo con aliados, sino también con adversarios.

Ni Sheinbaum, ni Lula ni Sánchez

En medio de las amenazas arancelarias de Trump contra México, la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que no ha recibido la invitación a la investidura, pero restó importancia a esta cuestión.

«No, pero no pasa nada, no pasa nada, está ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema», dijo en su rueda de prensa matutina.

Tampoco consta invitación para otro líder de la izquierda regional, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, pero sí para el expresidente de ese país Jair Bolsonaro.

Bolsonaro solicitó el viernes autorización a la Justicia para viajar a Estados Unidos, pues tiene prohibido salir de Brasil debido a que está investigado por un supuesto intento de golpe de Estado.

En el caso de España, será la embajadora en Washington, Ángeles Moreno, la que acudirá a la investidura, confirmó el lunes el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, quien recordó que en estos actos «no se suele invitar a los jefes de Estado, de Gobierno o ministros».

Está descartada, por tanto, la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Sí estará en cambio el líder de Vox, Santiago Abascal, como parte de una delegación invitada de la coalición europea Patriotas, de la que su partido es integrante.

La ceremonia en la escalinata del Capitolio contará con la presencia del presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, y todos los exmandatarios vivos del país: Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Michelle Obama no acompañará a su esposo al evento, informaron este martes medios locales. EFE

