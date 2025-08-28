Milei, sobre la agresión en un mitin: «Fue emocionante enfrentar la lluvia de piedras»

The Swiss voice in the world since 1935

Buenos Aires, 28 ago (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, se refirió este jueves a la agresión que sufrió el miércoles durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires y dijo que el lanzamiento de piedras y otros objetos hacia él por parte de manifestantes fue «emocionante» porque demuestra la «desesperación» de la oposición.

«Era muy emocionante ayer, enfrentar toda la lluvia de piedras con el profe (José Luis) Espert y mi hermana y algunos de los candidatos de la tercera sección; era un espectáculo increíble. Es decir, se veía la desesperación», señaló el mandatario durante una disertación en el encuentro anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en un hotel céntrico de Buenos Aires.

«Ayer en una actividad de campaña vivimos una situación aberrante. Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros», describió el mandatario.

Aunque no fue impactado ni sufrió heridas, Milei tuvo que ser protegido por un reducido equipo de agentes de seguridad y luego fue evacuado en un vehículo blindado.

«No nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo. Están desesperados. No vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos», analizó.

El presidente trazó un vínculo entre la agresión, las recientes denuncias de corrupción en su contra y las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires del próximo 7 de septiembre y nacionales del próximo 26 de octubre.

Los incidentes de este miércoles tuvieron lugar durante una caravana electoral en la localidad de Lomas de Zamora, bastión de la oposición peronista en la provincia de Buenos Aires.

Los manifestantes, que expresaron su repudio a la gestión de Milei y su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se enfrentaron con grupos de seguidores del líder ultraderechista y agredieron al mandatario mientras avanzaba en una camioneta descubierta por la arteria principal de la localidad bonaerense.

El presidente y distintos miembros del Ejecutivo acusaron al peronismo de provocar la violencia, pese a que la protesta incluyó a representantes de distintos sectores y organizaciones. EFE

