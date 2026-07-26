Milei acusa al Gobierno de Brasil de financiar campaña antiArgentina durante el Mundial
Buenos Aires, 26 jul (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, acusó este domingo al Gobierno de Brasil de financiar una campaña contra Argentina desplegada en redes sociales durante el Mundial, horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño llamara a consultas a su embajador en Argentina por las ofensas que el mandatario profirió el sábado contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
«¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiArgentina? El Gobierno de Brasil, el 25% de los recursos salió de ahí», denunció Milei en entrevista con Radio Mitre. EFE
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