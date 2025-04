Milei acusa de «traición» a alcalde de Buenos Aires por contratar a español Gutiérrez Rubí

Buenos Aires, 14 abr (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, acusó este lunes de “traición” al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, por contratar al consultor político español Antoni Gutiérrez Rubí para la campaña de las elecciones legislativas de la capital, previstas el 18 de mayo.

Milei se dirigió en estos términos a Macri por trabajar con quien fue asesor en 2023 del peronista Sergio Massa, su contrincante político durante la campaña presidencial.

“Contrataron para campaña negativa al mismo que contrató Massa. ¿A usted no le parece que eso es un acto de deslealtad? A mí me parece una traición en la espalda”, expresó Milei en declaraciones a la radio El Observador.

La Libertad Avanza (LLA), partido de Milei, pretendía generar una alianza con Propuesta Republicana (PRO), liderado por el expresidente, Mauricio Macri (2015-2019), que es primo de Jorge Macri y que antes de ser Jefe de Estado fue jefe de gobierno de CABA, para competir contra el peronismo en las elecciones legislativas de la capital argentina, previstas para el 18 de mayo.

“Si yo dije ‘vamos todos juntos o nada’, si ustedes desdoblan, usted está diciendo: ‘yo quiero cuidar mis negocios en la Ciudad’”, agregó Milei.

En enero de este año, el jefe de Estado acusó a Gutiérrez Rubí en sus redes sociales de ser “el arquitecto de la campaña negativa más grande de la historia”, en referencia a su trabajo con Massa y en su contra.

“Si usted empieza a repetir las mismas cosas que hizo con Massa, ¿qué hacía el massismo en las elecciones?, usaba los trenes para hacer publicidad, campaña negativa en mi contra. Y es lo que está haciendo ahora Jorge Macri con los subtes”, indicó el presidente.

Milei designó a su portavoz presidencial y cara visible de su Gobierno, Manuel Adorni, como cabeza de lista para las legislativas porteñas de medio término, una apuesta política que provocó el enojo del expresidente Macri, quien ha criticado al gobernante y a su círculo de confianza en reiteradas ocasiones durante las últimas semanas.

La ciudad de Buenos Aires es un feudo histórico del PRO, que ahora puede perder los comicios ante frente a la LLA o incluso el peronismo, favorecido por la división de las derechas.

Permiso de residencia cancelado

La Dirección de Migraciones revocó a principios de abril la residencia de Gutiérrez Rubí en Argentina por no tener trabajo, actividad fiscal o ingresos formales declarados e instó al asesor a abandonar el país en los 15 días siguientes de haber sido notificado “bajo apercibimiento de ordenar su expulsión”.

“Cuando tramitó la residencia afirmó que tenía un trabajo en la universidad Tres de Febrero, que no tiene. Tampoco tiene otros trabajos registrados, no tiene actividad fiscal, no tiene ingresos en blanco (formales) en Argentina. Entonces no se le puede dar una residencia por trabajo a alguien que no tiene trabajo”, explicaron fuentes oficiales a EFE.

Según las autoridades, el estratega electoral falseó su documentación para ingresar al territorio en 2024, cuando tramitó la residencia temprana, ya que no ha presentado desde entonces actividad laboral, ni fiscal. EFE

