Milei afirma en Davos que «el mundo ha comenzado a despertar» y «América será el faro»

2 minutos

Davos/Buenos Aires, 21 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, expresó este miércoles en el Foro de Davos (Suiza) que «el mundo ha comenzado a despertar», en alusión al triunfo de candidatos de la derecha y ultraderecha en distintos países de América, región de la que dijo «será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente».

«El 2026 es el año en que les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad», expresó el mandatario, que en los últimos meses ha celebrado de forma efusiva los triunfos de candidatos conservadores en países como Chile, Bolivia y Honduras.

Ante esto, Milei afirmó que «América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judíos cristianos».

«Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es volviendo a las ideas de la libertad, que Dios bendiga Occidente, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo», concluyó el presidente argentino.

Milei contrastó las «buenas noticias» que trajo en su discurso de este año con las advertencias que realizó en sus polémicas presentaciones de 2024 y 2025 en el mismo foro.

«Hace ya tiempo, Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad. Y por eso, en este mismo lugar, en el año 2024, afirmé que Occidente está en peligro fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita, que es el ‘wokismo’. A su vez, en 2025 , expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda de la humanidad», resumió.

El discurso de este año fue más moderado que los anteriores, consistió casi en su totalidad en una presentación teórica sobre las virtudes del «capitalismo de libre empresa», que dijo es «justo y eficiente».

Para ello citó a distintos economistas ultraliberales, como el español Jesús Huerta de Soto, y también sentenció: «Maquiavelo ha muerto».

En 2025, había afirmado, entre otras cuestiones, que “la ideología de género es abuso infantil” y asoció a la homosexualidad con la pedofilia, una declaración que despertó protestas masivas en Buenos Aires y otras ciudades del mundo. EFE

