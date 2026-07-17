Milei asiste al acto por las víctimas del atentado a la AMIA a 32 años del ataque

Compartir

2 minutos

Buenos Aires, 17 jul (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, asistió este viernes al acto en recuerdo de las víctimas del atentado perpetrado en 1994 contra la sede de la mutualista judía AMIA, en Buenos Aires, que sigue impune.

El jefe de Estado asistió al acto acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros miembros del Gabinete de Gobierno.

Durante el homenaje, que se realizó a las puertas de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), se leyeron los nombres y se mostraron fotografías de las 85 víctimas del ataque perpetrado el 18 de julio de 1994.

El atentado, que es atribuido a Irán y a la organización chií Hizbulá, fue perpetrado apenas dos años después de otro, que tuvo como blanco la embajada de Israel en Buenos Aires y en el que murieron 29 personas.

Milei, que considera a Estados Unidos y a Israel como sus mayores aliados en materia de política exterior, ha condenado en reiteradas ocasiones ambos atentados sufridos en Buenos Aires, donde reside una de las mayores colectividades judías de América Latina.

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, dijo en el acto de este viernes que, después de 32 años, el «terrorismo asesino» no pudo vencer, pero «dejó una profunda herida que la impunidad no permite cicatrizar».

«En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Reitero: en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada», aseveró Armoza.

El dirigente afirmó que la AMIA mantiene «encendida» la búsqueda de respuestas frente a una «injusticia» que «quema por dentro». EFE

nk/ajs