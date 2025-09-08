Milei asistirá a un encuentro de partidos de extrema derecha en Madrid

El presidente argentino, Javier Milei, asistirá a un encuentro del grupo parlamentario europeo de extrema derecha Patriotas que tendrá lugar en Madrid el próximo fin de semana, anunció este lunes la formación española Vox.

La reunión, llamada Viva 2025, será «el mayor evento político del año», afirmó en rueda de prensa el portavoz de Vox, Juan Antonio Fúster, que indicó que participarán Milei y otros líderes internacionales, a los que no enumeró.

El mandatario ultraliberal participó en la edición anterior de la convención organizada por Vox en 2024, durante la cual llamó «corrupta» a la esposa del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, generando un cruce de acusaciones que acabaron incluso con la retirada de la embajadora española en Buenos Aires.

En junio pasado, durante un foro económico en la capital española, Milei hizo referencia a Pedro Sánchez al hablar del «bandido local».

Para la edición 2025 de este encuentro, Vox anuncia la presencia de sus comités provinciales, asociaciones cívicas y «miles de simpatizantes», para «dar la batalla cultural y política» contra «la banda criminal que nos gobierna», dijo Fúster.

Vox fue anfitrión en febrero de 2025 de una reunión en Madrid de los líderes de Patriotas por Europa, con la presencia del primer ministro húngaro, Viktor Orban, y de la líder del partido francés Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen.

El encuentro se organizó bajo el lema «Make Europe Great Again», inspirado en el «Make America Great Again» del presidente estadounidense, Donald Trump, a pocos días de su regreso al poder.

Patriotas por Europa es uno de los tres grupos de extrema derecha del Parlamento Europeo.

Los otros dos son los Conservadores y Reformistas Europeos, liderados por el partido de Giorgia Meloni, y la Europa de las Naciones y las Libertades, que entre sus miembros tiene al alemán AfD.

