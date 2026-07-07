Milei busca habilitar los ‘shutdown’ y prohibir emisión monetaria para financiar al Tesoro

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Buenos Aires, 7 jul (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, anticipó este martes que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que planea impulsar incluirá la prohibición de emitir moneda para financiar al Tesoro y reveló que también promoverá la creación del mecanismo de ‘shutdown’ o cierres de la Administración pública.

«Se va a prohibir explícitamente y con sanciones penales el violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al Fisco», dijo Milei en declaraciones al canal de ‘streaming’ Neura.

El presidente señaló que se reunirá este martes con su equipo económico para avanzar en la redacción final del proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La Carta Orgánica es la ley que establece los principios fundamentales del Banco Central, su finalidad, sus principales funciones y sus facultades.

«Estamos trabajando también en el armado del ‘shutdown’ del Ejecutivo. Cuando te agotas el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado», reveló Milei, que dijo que también impulsará un proyecto de ley para habilitar los procedimientos de ‘shutdown» en Argentina.

El ‘shutdown’, que se aplica en países como los Estados Unidos, es el cierre de la Administración pública por falta de fondos.

Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei ha aplicado un severo plan de ajuste fiscal y de reducción del tamaño del Estado para recuperar el superávit en las cuentas públicas. EFE

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