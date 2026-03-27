Milei califica de «histórico» el fallo favorable a Argentina en juicio por YPF en EE.UU.

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Buenos Aires, 27 mar (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, celebró este viernes el «histórico» fallo en favor de su país de la Justicia de Estados Unidos, que revocó una sentencia dictada en 2023 que condenaba a Argentino a pagar 16.000 millones de dólares en el largo y millonario litigio por la nacionalización de la petrolera YPF en 2012.

«Este día es muy especial para Argentina, un día de mucha alegría», expresó el mandatario durante un acto oficial en Buenos Aires, en el que aprovechó para celebrar la decisión favorable de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

«Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos», dijo Milei con evidente satisfacción, en referencia a la firma británica Burford Capital que junto a la estadounidense Eton Park impulsaron en 2015 una demanda en los tribunales de Nueva York tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

En un mensaje en X, Milei describió el fallo como «histórico» y aseguró que se trata de «el mayor logro jurídico de la historia nacional», al destacar que con esta resolución el Estado argentino evitará el pago de 18.000 millones de dólares, cifra que incluye los intereses que aplicaron desde el fallo contra Argentina en 2023 de la jueza superior del distrito de Nueva York, Loretta Preska.

Milei apuntó también contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y contra Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y quien fue ministro de Economía durante la nacionalización de YPF, y explicó que su gobierno ha solucionado los errores cometidos por aquella gestión.

La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Fernández y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

El fallo condenatorio de 2023 fue apelado por Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, y en junio de 2025 se ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano.

A finales de octubre pasado, Argentina reafirmó que la jurisdicción para resolver el litigio no es Estados Unidos sino el propio país suramericano.

La posición jurídica argentina ante la Corte de Apelaciones ha recibido el aval formal de varios países que se presentaron a favor del país suramericano ante ese tribunal, entre ellos los Estados Unidos.

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina. EFE

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