Milei cancela su participación en el principal foro de empresarios de Perú

1 minuto

Lima, 28 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, canceló su participación la próxima semana en Lima en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el principal foro de empresarios de Perú, a celebrarse del 4 al 6 de noviembre, según anunciaron este martes sus organizadores.

Milei era el invitado estrella de la sexagésima edición del CADE, donde IPAE-Acción Empresarial, a cargo de la organización de la convención empresarial, había anunciado que intervendría en la jornada inaugural para pronunciar una conferencia titulada ‘Desafíos gubernamentales en el contexto global’, sobre los motivos por los que fracasan los gobiernos.

Sin embargo retiró su participación del encuentro empresarial al argumentar «compromisos ineludibles de su gestión de gobierno según comunicación oficial recibida» por la organización del foro, cuyo lema para esta edición es ‘Firmes, en acción, ¡por la patria!’. EFE

