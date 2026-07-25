Milei carga contra Lula y pide a Flávio Bolsonaro «parar a la basura socialista» en Brasil

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São Paulo, 25 jul (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió duramente este sábado en São Paulo contra el actual gobernante brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y pidió al senador Flávio Bolsonaro, proclamado candidato presidencial, «parar a la basura socialista» en las elecciones de octubre «Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no puede darle una vuelta al timón. ¡Confiamos en ti, Flávio, para poder parar a la basura socialista!», dijo el mandatario en la ceremonia en la que se oficializó la candidatura del primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

Milei cargó duramente contra Lula, a quien acusó de «diseminar el comunismo» por América Latina a través del Foro de São Paulo junto con el fallecido líder cubano Fidel Castro.

«¡No se dejen robar el futuro!», exclamó ante las centenas de militantes bolsonaristas que se reunieron este sábado en un pabellón del estadio de fútbol Pacaembu, en la ciudad de São Paulo, para la proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial del Partido Liberal (PL). EFE

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