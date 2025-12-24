Milei celebra el triunfo de Asfura en Honduras: «Una derrota del narcosocialismo»

2 minutos

Buenos Aires, 24 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, celebró este miércoles el triunfo del conservador Nasry ‘Tito’ Asfura en las elecciones presidenciales hondureñas tras más de un mes de recuento, y opinó que se trata de «una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras».

«La victoria de Tito Asfura es una derrota contundente del narcosocialismo y una señal clara de que la libertad vuelve a imponerse en Honduras. El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia», expresó Milei a través de una publicación en la red social X.

«Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región», añadió el mandatario.

Quien también se expresó sobre el resultado electoral conocido este miércoles fue el canciller argentino, Pablo Quirno, que consideró que la victoria de Asfura «marca el fin de un ciclo de autoritarismo y decadencia y confirma la decisión del pueblo hondureño de abrazar las ideas de la libertad».

«Hoy, América Latina suma un nuevo aliado en la defensa del orden republicano y la democracia. La Argentina augura el mayor de los éxitos al nuevo Gobierno y expresa su firme voluntad de profundizar la relación bilateral y la cooperación entre ambos países», agregó Quirno, también a través de X.

Asfura, del Partido Nacional, fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

El lento recuento de las elecciones presidenciales de Honduras celebradas hace más de un mes ha estado marcado por la polémica, pues enfrentó varias fallas técnicas y tuvo que celebrarse un escrutinio especial debido a las inconsistencias en miles de actas.

El candidato conservador del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en segundo lugar y muy cerca de Asfura, había exigido un nuevo recuento «voto por voto».

La candidata del izquierdista Libre, Rixi Moncada, heredera de la presidenta saliente, Xiomara Castro, quedó en tercer lugar, con casi el 20 % de los votos. EFE

pd/gpv