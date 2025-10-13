Milei celebra la liberación de los rehenes y destaca «extraordinario liderazgo» de Trump

Buenos Aires, 13 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, agradeció este lunes a su colega estadounidense, Donald Trump, «su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra» en Gaza y celebró la liberación de los tres rehenes argentinos secuestrados por el grupo islamista palestino Hamás, Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio.

«Mi más profunda admiración y gratitud al presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos -Eitan Horn, Ariel y David Cunio-«, publicó Milei en su cuenta de la red social X.

En un comunicado, Milei rindió «honor a la valentía y resiliencia de los rehenes que lograron sobrevivir a un cautiverio tan inhumano como prolongado» y celebró, en nombre de Argentina, «que tras dos años las partes finalmente hayan podido alcanzar un acuerdo para pacificar la Franja de Gaza».

Los tres ciudadanos argentinos son parte del contingente de 20 secuestrados que recuperaron la libertad este lunes por el pacto entre el Gobierno de Israel y Hamás para cesar las hostilidades en Gaza a partir de un intercambio de prisioneros, que implica también la liberación de 1.968 presos palestinos.

David Cunio fue secuestrado junto a sus hijas mellizas de tres años, Yuli y Emma, y su esposa Sharon Aloni Cunio, que habían sido liberadas en un intercambio previo.

Ariel Cunio fue tomado como rehén junto a su pareja Arbel Yehud, liberada en febrero de 2025, mientras que Horn había sido raptado por Hamás junto a su hermano lair, quien recuperó la libertad este año.

«Gracias, presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo. Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad», agregó Milei en su publicación, en la previa a su llegada a Washington este martes para reunirse con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.

«También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz», agregó Milei, en referencia a otro rehén argentino, fallecido en Gaza tras ser raptado durante el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

La publicación de Milei incluyó una foto en la que figuran Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dos líderes a los que el mandatario argentino considera importantes aliados en materia de política exterior.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) celebró también este lunes la liberación de los rehenes en Gaza a través de una publicación en X: «Después de más de 730 días desde el horror del 7 de octubre de 2023, la luz vuelve a encenderse».

«Celebramos la liberación de los secuestrados en manos de Hamás, y con ellos, la vida que resiste. La alegría se mezcla con el recuerdo. Pensamos en las familias que esperaron, que rezaron, que nunca se rindieron. Hoy están en casa. Y seguimos juntos», agregó el mensaje.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) también se expresó a través de X: «Llegó el momento por el que esperamos, reclamamos, soñamos y rezamos durante más de dos años». EFE

