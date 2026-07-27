Milei detalla su proyecto de reforma del BC, clave para la disciplina monetaria

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El presidente argentino, Javier Milei, detalló el domingo su proyecto de reforma del Banco Central, centrado en una estricta disciplina monetaria y una mayor independencia, una reforma considerada clave para la segunda mitad de su mandato.

En una columna publicada en el diario Clarín, Milei expone los principales ejes del proyecto de reforma del Banco Central (BCRA), «el cual se suponía que tenía como misión fundamental preservar el valor de la moneda y «no sólo no cumplió con su objetivo, sino que la obscenidad del registro hace ineludible el debate acerca de si debiera existir o no un Banco Central y de decidirse su existencia, bajo qué reglas debería operar».

La columna irrumpe en la antesala de una visita a la Argentina de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que tiene a Argentina como principal deudor.

El FMI expresó su apoyo al proyecto de reforma, considerándolo clave para facilitar el regreso de Argentina a los mercados financieros y el acceso al crédito.

El proyecto de ley, que pasará próximamente al Parlamento para su discusión apunta a modificar la carta orgánica del BCRA, estableciendo «la misión fundamental del BCRA vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda», escribe Milei.

Otro eje de la reforma «prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado, esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los Estados Provinciales y los Municipios, y toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario».

El proyecto también buscará blindar a las autoridades del BCRA, presidente y directorio, cuya eventual remoción será más difícil, requiriendo los dos tercios de ambas cámaras del Parlamento.

«La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria», sostiene Milei.

Fiel a su estilo confrontativo, el mandatario concluye que la reforma de la entidad monetaria «junto a las nuevas reglas fiscales (…) pondrá fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia que nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente».

Presidente desde diciembre de 2023, Milei ha aplicado una drástica austeridad fiscal, que ha permitido reducir la inflación —161 % interanual al asumir el poder, frente al 33,5 % actual—, pero que afectó el empleo, la actividad industrial y el consumo.

Milei considera la reforma del Banco Central como una herramienta clave para domar definitivamente la inflación, conteniendo la emisión monetaria.

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