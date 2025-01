Milei dice que la batalla por la libertad «no está ganada» y pide no «bajar los brazos»

Davos (Suiza), 23 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, dijo este jueves en el Foro de Davos (Suiza) que la batalla de los líderes políticos que aseguran luchar por la libertad «no está ganada» y no terminará hasta que la mayoría de los países occidentales «abracen las ideas de la libertad».

«Nuestra batalla no está ganada», dijo Milei en un discurso ante el plenario, en el que dijo que esta no acabará hasta que la mayoría de los países de Occidente «abracen las ideas de la libertad» y aseguró que hasta entonces no se deben «bajar los brazos».

Milei participa por segunda vez en el Foro Económico Mundial (WEF), al que asistió en 2024 apenas un mes después de su investidura. EFE

