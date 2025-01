Milei dice que la batalla por la libertad «no está ganada» y pide no «bajar los brazos»

Davos (Suiza), 23 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, dijo este jueves en el Foro de Davos (Suiza) que la batalla de los líderes políticos que aseguran luchar por la libertad «no está ganada» y no terminará hasta que la mayoría de los países occidentales «abracen las ideas de la libertad».

«Nuestra batalla no está ganada», dijo Milei en un discurso ante el plenario, en el que dijo que esta no acabará hasta que la mayoría de los países de Occidente «abracen las ideas de la libertad» y aseguró que hasta entonces no se deben «bajar los brazos».

Milei participa por segunda vez en el Foro Económico Mundial (WEF), al que asistió en 2024 apenas un mes después de su investidura, y recordó que, desde entonces, ya no se siente solo porque el mundo «ha abrazado a la Argentina» y su país ha sido «ejemplo mundial de responsabilidad fiscal» y de una nueva forma de hacer política.

En lo que considera esa alianza de naciones por la libertad ha destacado a figuras como el «maravilloso» Elon Musk, la «feroz dama italiana» Georgia Meloni, el húngaro Viktor Orbán, el salvadoreño Nayib Bukele y el israelí Benjamin Netanyahu.

Ante un auditorio prácticamente lleno, en cuya primera fila estaba sentada su hermana y secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei,el mandatario acusó al Foro de Davos, pero también a organizaciones supranacionales como la Unión Europea, de promover la ideología ‘woke’, que calificó de «siniestra y asesina».

En su discurso se dirigió a los líderes del mundo, tanto empresariales como políticos, a los que aseguró que las fórmulas políticas de las últimas décadas «han fracasado» y «están colapsando sobre sí mismas» y «el guión de los últimos cuarenta años se ha agotado».

«Es el momento de salir de ese guión y el momento de ser audaces y animarse a escribir versos propios», añadió.

«Tenemos que abrazar la tesis del éxito económico y social, el modelo de la libertad, volver al liberalismo, que es lo que hacemos en Argentina. Confío en que Trump construirá una nueva América. A Occidente le propongo ‘Hacer Occidente grande nuevamente'», dijo en alusión al lema del presidente republicano. EFE

