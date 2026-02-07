Milei entrega sable del libertador José de San Martín a regimiento militar de Granaderos

4 minutos

Buenos Aires, 7 feb (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, entregó el sable del libertador José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo -unidad del Ejército- durante una ceremonia este sábado en la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe), que incluyó un desfile de fuerzas de seguridad y la recreación de un combate del siglo XIX ante cientos de personas.

«Es la espada que nos recuerda que la libertad es inclaudicable», dijo el mandatario durante su discurso, en el que criticó a la oposición peronista, ya que durante el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández (2007-2015) este había sido trasladado de los Granaderos al Museo Histórico Nacional (MHN), ubicado en Buenos Aires.

El arma, símbolo de la gesta independentista de San Martín, fue retirada del MHN el sábado por la mañana por efectivos del Ejército, en una decisión que impulsó la renuncia de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar, en medio de críticas a la decisión presidencial, ya que contradice la voluntad de los herederos de ese objeto patrimonial.

Antes de tomar la pieza patrimonial en sus manos y traspasarla al jefe de los Granaderos, teniente coronel Cristian Castellanos, el presidente aseguró que ese cuerpo militar es el «legítimo protector por derecho y por historia» y que será expuesto de manera libre para que pueda ser visitado por el público.

Del acto participó buena parte del gabinete de Gobierno y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La ceremonia se desarrolló en el Campo de la Gloria, sitio histórico del combate de San Lorenzo, que el 3 de febrero de 1813 reportó una victoria de la joven unidad de Granaderos, fundada por San Martín, contra tropas españolas que habían desembarcado a orillas del río Paraná.

Decenas de jinetes ataviados con uniformes tradicionales cabalgaron por el lugar, representando la carga de caballería decisiva de aquella batalla, durante la que San Martín no usó su sable, según afirman investigaciones históricas.

También desfilaron otros regimientos militares, policías, bomberos y veteranos de la guerra de Malvinas (1982).

Un avión del Ejército trasladó el sable por la mañana del sábado hasta la ciudad de Santa Fe para formalizar el traspaso y luego lo devolverá a Buenos Aires, donde será custodiado en los cuarteles del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El viernes por la noche, el ministro de Defensa y teniente general del Ejército, Carlos Presti, convalidó la decisión de Milei durante una entrevista televisiva, al asegurar que el Regimiento de Granaderos «es donde debe estar» el sable.

En los últimos días, los herederos de la espada interpusieron un recurso judicial para impedir que el sable salga del museo, pero fue rechazado.

En 1845, en el final de su vida, San Martín entregó la hoja de acero curvo y discreta empuñadura de ébano a Juan Manuel de Rosas, entonces principal líder dentro de una nación cruzada por conflictos internos y a finales del siglo XIX el sable comenzó a ser exhibido en el MHN con autorización de los herederos de Rosas.

En diálogo con EFE, Rodríguez Aguilar explicó que renunció al cargo para el que había sido designada en 2025 porque no estaba dispuesta a convivir con la «culpa» de que durante su gestión el museo pierda su pieza patrimonial más preciada.

La historiadora, de larga trayectoria en la gestión del patrimonio histórico del país, consideró que la decisión de Milei resulta un «retroceso».

Desde su llegada a la Presidencia a finales de 2023, Milei ha buscado un mayor acercamiento entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, a las que ha reivindicado en numerosas ocasiones. EFE

smo/seo

(foto)(video)