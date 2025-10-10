Milei felicita a la opositora venezolana María Corina Machado por el Nobel de la Paz

Buenos Aires, 10 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este viernes a la la líder opositora venezolana María Corina Machado por su «enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia», después de que obtuviese el Premio Nobel de la Paz 2025.

«María Corina Machado, mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia», publicó Milei en su cuenta de la red social X.

El mandatario argentino dijo además que Machado pelea contra la «narcodictadura de Venezuela», en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro y le dio las «gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo».

En Buenos Aires, grupos de activistas venezolanos radicados en Argentina se concentraron este viernes para celebrar la distinción a Machado frente a la embajada de Venezuela, ubicada en el barrio de Palermo.

Mariangel Navas Centeno, ciudadana venezolana que participó de la concentración frente a la sede diplomática, dijo a EFE que el reconocimiento implica «un respaldo a la lucha de María Corina Machado por rescatar la libertad y la democracia en nuestro país».

«María Corina representa la verdadera paz que quieren los venezolanos, un país verdaderamente libre sin presos políticos ni torturados», agregó Navas Centeno,

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a «una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad», dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité. EFE

