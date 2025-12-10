Milei felicita a María Corina Machado por Nobel de la Paz tras viaje a ceremonia en Oslo

Oslo, 10 dic (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó a la opositora venezolana María Corina Machado por la distinción con el Premio Nobel de la Paz, en una ceremonia desarrollada este miércoles en Oslo, capital de Noruega, de la que el mandatario participó aunque no logró reunirse con ella.

«La Oficina del Presidente felicita a María Corina Machado, líder opositora en Venezuela, por la distinción como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, entregado en el día de la fecha en Oslo a su hija Ana Corina Sosa», expresaron desde el Gobierno argentino en una publicación en sus redes sociales.

Desde el punto de vista de Milei, Machado es «la activista y política venezolana más reconocida a nivel mundial por su lucha incansable en defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales en su patria».

En el mensaje, la Oficina del Presidente de Argentina describió al Gobierno de Nicolás Maduro como «un régimen socialista que ha perdido toda legitimidad y que busca retener el poder por la fuerza, ignorando la voluntad expresada en las urnas cuando los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia en julio del año pasado».

«El presidente Javier G. Milei trabaja incansablemente, junto a líderes venezolanos y mundiales, para que en Venezuela regrese la democracia, el sistema republicano, el Estado de Derecho, la libertad y los derechos individuales», concluyó el comunicado.

Milei suspendió un encuentro con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y con el rey Harald V, previstos para este miércoles, y emprendió el viaje de regreso a Buenos Aires.

Ante la consulta sobre el motivo de esta decisión, fuentes de su gabinete explicaron a EFE que «ante la incertidumbre de la llegada de María Corina Machado, la comitiva argentina decidió dejarle ese espacio para ella».

Machado dedicó su Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los «héroes» que, aseguró, luchan por la «libertad» de su país, así como a «los líderes del mundo» que la apoyaron, en un discurso leído por su hija, Ana Corina Sosa, que recogió el galardón en su nombre.

Al acto asistió el líder opositor venezolano y aliado de Machado, González Urrutia, quien reclama la Presidencia de su país al asegurar que fue elegido en las presidenciales de 2024, pese a que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó la reelección de Maduro, un resultado que no ha sido reconocido por varios países.

Machado fue la séptima personalidad latinoamericana en recibir el galardón. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció en octubre que fue seleccionada «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia». EFE

