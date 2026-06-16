Milei flexibiliza la designación de jueces del Supremo y elimina criterios de diversidad

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Buenos Aires, 16 jun (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, modificó este martes por decreto el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y dejó sin efecto la recomendación de considerar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional al momento de cubrir las vacantes del máximo tribunal.

La norma, firmada por Milei y el ministro de Justicia argentino, Juan Bautista Mahiques, fue publicada este martes en el Boletín Oficial y modifica dos decretos del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) que regulaban los mecanismos para la designación de jueces de la Corte Suprema, fiscales y defensores públicos.

Entre los principales cambios, el decreto elimina la etapa de recepción de observaciones, adhesiones e impugnaciones ciudadanas que se podían presentar ante el Ministerio de Justicia previo al envío del pliego al Senado, donde los candidatos a jueces del Supremo deben obtener el acuerdo constitucional.

El Ejecutivo mantiene sin embargo el proceso de audiencia pública, impugnaciones y votación en el Senado, donde los candidatos a integrar el máximo tribunal necesitan un respaldo de dos tercios.

La reforma también deja sin efecto la obligación de publicar los antecedentes de los postulantes en diarios de circulación nacional y local. A partir de ahora, la difusión se realizará a través del Boletín Oficial y de la página web del Ministerio de Justicia, con plazos más reducidos.

La nueva normativa elimina la recomendación de contemplar la diversidad de género, las especialidades jurídicas y la procedencia regional de los candidatos al momento de proponer integrantes para la Corte Suprema.

El Gobierno argumentó que los cambios buscan «agilizar» el procedimiento, evitar duplicaciones administrativas y adecuar la difusión de la información a los medios digitales actuales.

La Corte Suprema argentina funciona actualmente con tres de sus cinco integrantes previstos -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la salida de Juan Carlos Maqueda a finales de 2024.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Milei ha buscado completar las vacantes, pero sus intentos de designar por decreto al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García Mansilla fueron bloqueados por el Senado, donde no obtuvieron los apoyos necesarios. EFE

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