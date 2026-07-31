Milei impulsa la reforma del Banco Central y el «shutdown» en caso de déficit en Argentina

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El presidente argentino, Javier Milei, presentó el jueves un paquete de reformas que incluyen una reestructuración del Banco Central para aumentar la disciplina monetaria y una iniciativa de «grillete fiscal» para cerrar actividades no esenciales del Estado si hay déficit prolongado.

Presidente desde diciembre de 2023, Milei ha aplicado fuertes recortes al gasto fiscal, que han permitido reducir la inflación —161% interanual al asumir el poder, frente al 33,5 % actual—, pero que afectaron el empleo, la actividad industrial y el consumo.

Milei detalló en un discurso televisado su plan para el Banco Central (BCRA), orientado a prohibir el financiamiento monetario del Estado nacional y las provincias.

«Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario», explicó el mandatario ultraliberal.

El proyecto de ley establece que «la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda», dijo Milei, que sostiene que la inflación «es un fenómeno monetario».

La modificación prevé además dificultar los mecanismos de remoción de las autoridades del organismo para «blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política», señaló el mandatario.

Fiel a su estilo confrontativo, Milei arremetió contra los gobiernos anteriores y dijo que «el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política».

Milei anunció además un proyecto para implementar un «shutdown» o cierre del Estado si hay déficit fiscal prolongado.

«Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown», explicó Milei rodeado de su gabinete.

– «No esenciales» –

El mandatario dijo que durante el eventual cierre «se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, Se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos» y que, durante ese periodo, ni los legisladores ni la plana mayor del Ejecutivo «cobrarán un solo peso de sueldo».

El anuncio tuvo respuesta inmediata por parte del principal sindicato de trabajadores estatales (ATE), cuyo titular, Rodolfo Aguiar, señaló que el cierre «ya se inició» en la práctica por las políticas del gobierno.

«Muchos servicios esenciales ya no se están garantizando por el ajuste, recorte, vaciamiento y despidos masivos», escribió Aguiar en X.

Milei anunció además en su discurso un proyecto de «liberalización profunda» del mercado de capitales y una «reforma estructural del mercado de seguros».

Las iniciativas tendrán que ser aprobadas por el Congreso antes de entrar en vigencia y el mandatario aún no especificó cuándo serán remitidas al poder Legislativo.

– «Bajar el riesgo» –

Para el economista Daniel Marx, director de la consultora Quantum, el anuncio de reforma del BCRA «busca tratar de bajar el riesgo asociado con las elecciones presidenciales de 2027, que en Argentina se manifiesta muchas veces en movimientos financieros fuertes».

Marx, que formó parte del directorio del BCRA durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89) señala que la clave será «ver cómo se va respetando en la práctica».

«Ya hemos tenido varias cartas orgánicas con mayor o menor acierto, pero también hubo esquemas que después no funcionaron como tales», dijo a la AFP.

El anunció tuvo lugar tras la visita a Buenos Aires el martes de la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó un «progreso significativo en la estabilidad macroeconómica y financiera» de Argentina desde la asunción de Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que el Presidente le expuso a Georgieva los detalles de la reforma del Banco Central durante una reunión y la funcionaria «se fue muy contenta».

El FMI ya había adelantado su apoyo al proyecto de reforma, considerándolo clave para facilitar el regreso de Argentina a los mercados financieros y el acceso al crédito.

Argentina, el mayor deudor del FMI, acordó en 2025 un programa crediticio con el organismo por 20.000 millones de dólares a cuatro años. Antes había solicitado, en 2019, un préstamo récord por unos 54.000 millones de dólares.

tev/cjc