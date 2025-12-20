Milei insta al Mercosur a secundar la presión militar de EE.UU. contra Venezuela

1 minuto

Foz de Iguazú (Brasil), 20 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, instó este sábado a sus socios del Mercosur a secundar la presión militar que Estados Unidos ejerce contra Venezuela y a condenar al Gobierno de Nicolás Maduro.

«La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario», dijo Milei en un discurso en la cumbre del Mercosur, según un comunicado de la Presidencia argentina. EFE

mp/rcf