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Milei llama a Pedro Sánchez «impresentable» en el Madrid Economic Forum

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Madrid, 14 mar (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un «impresentable», en su discurso de cierre del Madrid Economic Forum 2026 este sábado en la capital española.

El presidente argentino acusó a Sánchez y los demás presidentes socialistas de «todos los problemas de montañas regulatorias tremendas» que imposibilitan «el crecimiento en Europa».

Milei subió al escenario del Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, al grito de “Viva la libertad, carajo”, a lo que el público respondió coreando insultos hacia Pedro Sánchez. EFE

cma/psh

(foto)

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