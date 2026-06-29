Milei no asistirá a la Cumbre del Mercosur para atender en Argentina «temas de gestión»

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Buenos Aires, 29 jun (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, no viajará a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur que se celebrará este martes en Asunción y permanecerá en Argentina «para trabajar en temas de gestión», según informaron este lunes a EFE fuentes de Presidencia.

El lugar del mandatario lo ocupará su canciller, Pablo Quirno, que ya se encuentra en la capital paraguaya, mientras que Milei se quedará en Buenos Aires para, entre otras cuestiones, preparar la jura de su nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, prevista para este martes. EFE

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