Milei nombra al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, como nuevo canciller argentino

Buenos Aires, 23 oct (EFE).- El secretario de Finanzas e integrante clave del equipo económico del Gobierno argentino, Pablo Quirno, fue designado este jueves como nuevo ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Javier Milei, tras la renuncia de Gerardo Werthein.

Quirno es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Pensilvania (EEUU) y tuvo una extensa trayectoria en el sector financiero, donde se desempeñó como director para Latinoamérica del banco de inversión JP Morgan desde Nueva York.

Hasta ahora ha sido mano derecha del ministro argentino de Economía, Luis Caputo, quien también trabajó en JP Morgan, junto al que asumió el rumbo de las finanzas del país suramericano desde el inicio del Gobierno del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023.

Caputo, Quirno y el presidente del Banco Central argentino, Santiago Bausili, fueron los responsables del reciente acuerdo de apoyo financiero con Estados Unidos, rubricado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

«Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente Javier Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo», escribió Quirno en la red social X tras el anuncio oficial de su designación.

Según el comunicado oficial de Presidencia, Quirno es un «miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino».

Con su designación, Milei busca profundizar «el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno», añade el comunicado.

El nuevo canciller «pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos», según la nota oficial.

El Gobierno argentino aclaró que Quirno «continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente, y seguirá impulsando la batalla cultural que lidera el Presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad». EFE

