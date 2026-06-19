Milei nombra nuevo portavoz en lugar de Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito

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Buenos Aires, 19 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, nombró este viernes al economista Adrián Osvaldo Ravier como nuevo portavoz de su Gobierno, informó el jefe de Gabinete del Ejecutivo y quien ejerce ese cargo en la actualidad, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

«Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente», escribió Adorni en sus redes sociales.

Ravier es diputado nacional por la provincia de La Pampa para el periodo 2025-2029 y fue director académico de la Fundación Faro, el laboratorio de ideas de La Libertad Avanza (LLA), el partido fundado por Javier Milei.

Su llegada a la Casa Rosada se produce en un momento de reordenamiento del equipo de comunicación del Ejecutivo, tras el escándalo por la investigación judicial que se sigue a Adorni por incongruencias en sus declaraciones patrimoniales.

Adorni ha sido portavoz del Gobierno desde que el ultraderechista llegó a la Presidencia, en diciembre de 2023, y en octubre de 2025 Milei le sumó la tarea de ser jefe de Gabinete.

El que ha sido considerado una de las personas más cercanas a Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

La causa analiza la compra de un apartamento en Buenos Aires y una vivienda en un barrio exclusivo de las afueras de la capital argentina, bienes que, según la investigación, no habían sido declarados hasta recientemente, cuando recibió la presión de la opinión pública. Además de detectaron movimientos de dinero en efectivo asociados a esos inmuebles y a obras de remodelación.

La pesquisa también incluye viajes familiares de lujo a Aruba y Punta del Este (Uruguay) y contratos entre organismos estatales y empresas vinculadas a su entorno personal.

El pasado 10 de junio, después de tres meses de investigación judicial, Adorni admitió que había omitido incluir cerca de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas patrimoniales y explicó que se trataba de ahorros mantenidos fuera del registro junto a su esposa, provenientes de sus actividades en el sector privado. EFE

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