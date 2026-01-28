Milei participa de acto en memoria del Holocausto y advierte sobre creciente antisemitismo

Buenos Aires, 28 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, participó este miércoles de un acto en Buenos Aires con motivo del Día Internacional en Memoria del Holocausto, advirtió sobre el aumento del antisemitismo en el mundo e instó a combatirlo mediante el recuerdo.

«Los esfuerzos por recordar, lejos de debilitarse, deben ser redoblados, ya que el olvido es el primer paso hacia repetir los errores del pasado. Y a medida que pasa el tiempo vamos cobrando conciencia de que, en el mundo de creciente antisemitismo en el que habitamos, la memoria se vuelve un tesoro incalculable», expresó Milei, principal orador de un acto del que participaron también sobrevivientes del Holocausto, los embajadores de Israel y Estados Unidos, representantes de la comunidad judía local y otros miembros del Gobierno.

«Basta con echarle un vistazo a la realidad actual para darse cuenta de que esos viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza, esta vez en malvada comunión con la extrema izquierda global y el terrorismo islamista, una amalgama internacional de ideologías que han hecho causa común en contra del Estado y el pueblo de Israel», añadió el mandatario ultraderechista.

Milei mencionó el ataque del grupo islamista palestino Hamás en territorio israelí en octubre de 2023 y el atentado en Australia en diciembre pasado y denunció que «la opinión pública mundial, influenciada por estos grupos de odio, le da la espalda a la masacre y el antisemitismo creciente, llegando incluso a justificarlo».

Por otra parte, consideró que en Occidente se ha gestado «un monstruo de odio y resentimiento» y que actualmente el mundo se ve acechado por fantasmas que habían quedado atrás hace ya más de 80 años: «Hoy enfrentamos las consecuencias de nuestra propia negligencia y la realidad nos volvió a recordar que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Por eso actos como este, muy lejos de devaluarse con el tiempo, son cada día más cruciales. Nos recuerdan el alto precio que pagamos por nuestra libertad».

Además, explicó que esta impulsando unos acuerdos denominados ‘Acuerdos de Isaac’ con el Gobierno israelí, que dijo incluyen entre sus objetivos combatir el antisemitismo en la región. EFE

