Milei participa en España en el Madrid Economic Forum y se reúne con Abascal

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Madrid, 14 mar (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, dará este sábado el discurso final en el Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, en una jornada que comenzó con una reunión con el líder del partido Vox, Santiago Abascal.

El quinto viaje de Milei a España comenzó este viernes, cuando aterrizó en Madrid, y una vez más no incluye ninguna reunión con representantes del Gobierno español, según la agenda difundida por la Presidencia argentina.

Milei participó en junio del año pasado en ese mismo Madrid Economic Forum, donde criticó el socialismo ante un público que insultaba, en simultáneo, al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

La primera actividad prevista de Milei fue esta mañana, con una reunión con Abascal de unos 50 minutos en el hotel de la capital española donde está alojado, a la que acudió vestido con un mono de trabajo de la compañía de hidrocarburos argentina YPF y donde ninguno atendió a medios de comunicación, según informó el diario El País.

Después tenía en su agenda otra reunión con el economista ultraliberal Jesús Huerta de Soto, a quien el presidente argentino cita de manera reiterada como un ejemplo a seguir.

Tras su discurso esta noche en el foro, el presidente argentino asistirá a la entrega de un premio en honor de Ludwig von Mises, un economista austriaco que tuvo una gran influencia en el diseño del modelo ultraliberal que defienden Milei y otros líderes ultraderechistas. EFE

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