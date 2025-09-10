The Swiss voice in the world since 1935

Milei participará de forma telemática y no presencial en un encuentro de extrema derecha en Madrid

El presidente argentino, Javier Milei, no asistirá pero participará de forma telemática en un encuentro en Madrid de un grupo parlamentario europeo de extrema derecha, indicó este miércoles la formación española Vox, que había anunciado días antes la presencia del mandatario.

Milei «intervendrá en directo online en el acto político Viva 25 que tendrá lugar el domingo 14 de septiembre», indicó Vox, aclarando que no vendrá a España.

El mandatario ultraliberal participó en la edición anterior de la convención organizada por Vox en Madrid en 2024, durante la cual llamó «corrupta» a la esposa del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, generando un cruce de acusaciones que acabaron incluso con la retirada de la embajadora española en Buenos Aires.

Aparte de Milei, Vox no ha confirmado quiénes intervendrán en el encuentro del grupo parlamentario europeo de extrema derecha Patriotas.

Vox fue anfitrión en febrero de 2025 de una reunión en Madrid de los líderes de Patriotas por Europa, con la presencia del primer ministro húngaro, Viktor Orban, y de la líder del partido francés Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen.

Patriotas por Europa es uno de los tres grupos de extrema derecha del Parlamento Europeo.

