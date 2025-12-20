Milei pide al Mercosur bajar el arancel exterior común y «flexibilidad» en negociaciones

Foz de Iguazú (Brasil), 20 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, pidió este sábado en la cumbre del Mercosur que se disminuya el arancel exterior común y que el bloque sea «flexible» y permita negociaciones de sus miembros de forma individual.

En su discurso en la cumbre, Milei dijo que los aranceles externos del Mercosur «están entre los más altos del mundo» y por ello, no protegen el empleo, sino que «lo destruyen».

«La región necesita un arancel moderno, simple, competitivo y alineado con las prácticas de los bloques dinámicos del siglo XXI. De lo contrario, seguiremos condenados a crecer por debajo del mundo», dijo Milei, según la transcripción de su discurso difundida por la Presidencia argentina.

A renglón seguido, el político libertario defendió que el Mercosur avance en la «flexibilización», incluyendo el fomento de acuerdos individuales celebrados por estados partes con socios externos al bloque.

«Necesitamos reglas claras, sí, pero también necesitamos que la capacidad de que cada país pueda posicionarse con la velocidad que exige su inserción internacional», comentó.

Milei dijo que cuando el Mercosur negocia de forma conjunta, «los procesos se dilatan y las oportunidades se pierden» y puso como ejemplo las negociaciones con la Unión Europea, caso en el que tras 25 años de negociaciones y discusiones todavía no se ha logrado firmar un acuerdo.

El acuerdo estaba previsto para su firma en la cumbre de Foz de Iguazú de este sábado, pero los europeos han pedido posponer el acto a enero por discrepancias internas.

Al margen, Milei reclamó una «reforma institucional integral» del Mercosur, que reduzca el costo económico de su estructura institucional y abogó por «potenciar lo que sí tiene futuro».

De esta forma, aludió a la coordinación en materia energética y la articulación de cadenas de valor de «activos estratégicos extraordinarios», entre los que citó minerales críticos y alimentos. EFE

