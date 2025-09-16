Milei pide paciencia a los argentinos y afirma que «lo peor ya pasó»

Buenos Aires, 15 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este lunes el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2026 con un discurso en el que pidió a los argentinos «no aflojar», reconoció que «el camino es arduo» y enfatizó que «lo peor ya pasó».

«Quisiera destacar que, por como fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó», señaló el mandatario, en un contexto de inestabilidad política y económica en el país tras la reciente derrota del Gobierno en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. EFE

