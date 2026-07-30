Milei presenta una ley que permitiría cerrar la Administración si hay déficit fiscal

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Buenos Aires, 30 jul (EFE).- El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, anunció este jueves el envío al Parlamento de un proyecto para modificar la ley sobre el funcionamiento del Banco Central y para crear un mecanismo de ‘shutdown’ o cierre temporal de la Administración pública si hay déficit fiscal.

«El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos», afirmó Milei en un mensaje transmitido por cadena nacional.

El mandatario aseguró que estas reformas con eje en el Banco Central -entidad fundada en 1935- «pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia». EFE

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