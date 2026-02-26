Milei promulga la ley de ratificación de Argentina al acuerdo Mercosur-UE

1 minuto

Buenos Aires, 26 feb (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, promulgó la ley de ratificación al tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) aprobada este jueves por el Congreso argentino.

«El presidente Milei acaba de firmar el decreto promulgando la ley de aprobación del acuerdo Mercosur-UE, siendo el primer país del Mercosur en promulgarla», anunció el canciller argentino, Pablo Quirno, a través de la red social X. EFE

nk/cpy