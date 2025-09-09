Milei reúne al núcleo duro del Gobierno para avanzar en estrategia tras derrota electoral

2 minutos

Buenos Aires, 9 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, convocó este martes una reunión con sus más cercanos colaboradores, es decir, con el núcleo duro del Gobierno, para seguir avanzando en una reorganización de su fuerza política, La Libertad Avanza (LLA), tras la derrota del domingo frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

El nuevo espacio de coordinación política fue presentado formalmente en la mañana de este martes en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) y está liderado por el propio Milei.

Al mandatario lo acompañan su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

A pesar de que Milei afirmó el domingo, tras conocerse la derrota electoral, la necesidad de corregir errores, todo parece indicar que mantendrá el Gabinete sin cambios y reconstruirá desde este núcleo duro la estrategia política para las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Milei anticipó el lunes, cuando mantuvo dos reuniones con sus ministros para empezar a analizar las consecuencias de la derrota, que se ampliará la mesa política de la provincia de Buenos Aires para analizar y tomar medidas tras lo ocurrido en este bastión peronista.

La mesa en mención está constituida hasta ahora por Karina Milei, «Lule» Menem, el líder provincial de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, y Santiago Caputo.

Cristian Ritondo, jefe del partido del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), Propuesta Republicana (PRO) en la provincia de Buenos Aires, ha sido invitado a las más recientes reuniones y, según algunos medios locales, podría incorporarse al grupo, al igual que otros dirigentes de esta formación conservadora.

En paralelo, la comisión parlamentaria que investiga la vinculación del presidente Milei en el caso de la criptomoneda $LIBRA se reunirá este martes para avanzar con su trabajo.

Con un total del 60,99% de participación ciudadana, Fuerza Patria (peronismo), con el 46,95 % de los votos, se impuso el domingo por más de trece puntos a La Libertad Avanza (LLA) en alianza con el PRO, que obtuvieron el 33,86 % de los sufragios, en la provincia más poblada de Argentina. EFE

