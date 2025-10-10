Milei recibe a ejecutivos de OpenAI por proyecto de inversión multimillonaria en Argentina

Buenos Aires, 10 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este viernes a ejecutivos de OpenAI a partir del anuncio de un proyecto de inversión de 25.000 millones de dólares en un centro de datos que la empresa busca desarrollar en el país junto a la energética Sur Energy.

El proyecto, denominado Stargate Argentina, apunta a la creación de un «Data Center a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW», afirmaron desde el Gobierno argentino en un comunicado.

Milei compartió en sus redes sociales una foto en la que se aparece acompañado por Demian Reidel -presidente de Nucleoeléctrica Argentina, compañía estatal que controla la energía nuclear local-, y los ejecutivos de OpenAI Christopher Lehane, Benjamin Schwartz, Nicolas Andrade, Ivy Lau-Schindewolf y Mohammed Husain.

«El proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a gran escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina», afirma la comunicación divulgada por el Ejecutivo argentino.

Según medios locales, Sur Energy es una empresa dedicada al desarrollo de energías renovables de capitales extranjeros que tiene entre sus fundadores al argentino Emiliano Kargieman, creador a su vez de la empresa de microsatélites Satellogic.

Este viernes, el dueño de la tecnológica detrás de ChatGPT, Sam Altman, realizó declaraciones públicas en las que respaldó el proyecto: «Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina».

«El marco regulatorio y la alineación geopolítica hacen de Argentina el escenario adecuado», agregó Altman, en referencia al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que el presidente argentino logró aprobar por decreto y otorga grandes ventajas impositivas a las nuevas inversiones extranjeras.

Además, el CEO de OpenAI respaldó el alineamiento de Milei con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ordenó en los últimos días un significativo apoyo económico del Tesoro a las arcas argentinas, en medio de una espiralización de la inestabilidad cambiaria en el país por la falta de reservas en dólares y la posibilidad de un resultado adverso en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Milei visitará a Trump en Washington el próximo martes, y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, mantuvo reuniones en los últimos días con Scott Bessent, secretario del Tesoro, producto de lo cual se anunció el avance en un proyecto para que el Gobierno de Estados Unidos apoye al de Argentina con un swap de monedas por 20.000 millones de dólares.

Bessent dijo en los últimos días que en el Ejecutivo estadounidense «estaban listos para actuar de la manera que fuera necesaria para ayudar a Argentina a cumplir con sus obligaciones de deuda y sanear sus reservas en dólares».

El mensaje de Bessent llegó también tras siete jornadas consecutivas de intervención del Tesoro argentino en el mercado cambiario para no dejar escapar el precio del dólar estadounidense, llevando sus reservas de dólares al límite. EFE

