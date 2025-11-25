Milei recibe a Saar en la visita oficial israelí más importante desde que llegó al poder

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este martes al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, en la visita oficial israelí más importante desde la llegada al poder del mandatario argentino.

En su reunión en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, participaron funcionarios de ambos países incluyendo al canciller del país suramericano, Pablo Quirno.

La delegación israelí incluyó también al embajador en Argentina, Eyal Sela; al director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe, Amir Ofek; y el jefe de Gabinete de Política Exterior, Itai Bardov.

Por parte del país suramericano, además de Milei y Quirno participó también el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

Antes de la reunión en la Casa Rosada, Saar realizó el tradicional homenaje al monumento a José de San Martín, frente a la sede de la Cancillería argentina, acompañado por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun.

Durante su visita a Argentina, el canciller israelí tiene previsto participar en actos conmemorativos en memoria de las víctimas de los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1994, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en 1992.

Este miércoles, pronunciará un discurso en un evento por el 90 aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, en presencia de funcionarios gubernamentales y miembros de la comunidad judía local.

El ministro tiene previsto además mantener encuentros con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el titular de Defensa, Luis Petri; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; entre otros.

Según medios locales, Saar llegó al país suramericano acompañado por un grupo de empresarios israelíes interesados en explorar oportunidades de inversión en la región.

El viaje del canciller representa la visita oficial israelí más importante desde la asunción de la Presidencia por parte de Milei en diciembre de 2023.

El mandatario argentino considera a Israel como uno de sus principales aliados en materia de política exterior y mantuvo un encuentro el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en septiembre en Nueva York, además de haber realizado visitas oficiales en Jerusalén en junio de este año y febrero de 2024.

El Gobierno argentino es uno de los más firmes defensores de la postura israelí en el plano internacional respecto al conflicto en Gaza.

Saar llegó al país tras una visita este lunes a Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña y el canciller Rubén Ramírez, y firmaron un memorando de acuerdo para reforzar las capacidades en defensa y seguridad mediante el intercambio de información, así como la venta de equipos y servicios y el entrenamiento conjunto de unidades militares. EFE

