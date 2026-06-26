Milei recibe la medalla de honor de una universidad católica privada española

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Madrid, 26 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este viernes en Madrid una medalla de la Universidad católica y privada CEU San Pablo en un acto en el que cargó contra la izquierda, defendió los valores judeocristianos y la moral en la política.

Esta universidad católica destacó a Milei por «su relevante papel como economista y docente, en su destacada contribución al debate internacional sobre la política de libertad y económica y a su liderazgo en reformas orientas a la estabilidad y modernización institucional» de Argentina.

El presidente argentino, que está en Madrid en el marco de un viaje privado, inauguró los cursos de verano de la universidad CEU San Pablo con un discurso ante tres centenares de estudiantes, profesores y políticos de derechas y ultra derecha, incluido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el que aseveró que el mal «siempre viene de los rojos» y que «los terroristas siempre van a estar alineados con la izquierda, porque tienen un enemigo común que es el capitalismo de libre empresa».

«Por eso la izquierda y los terroristas desprecian a Israel, que es el bastión de Occidente», añadió en la intervención de más de una hora donde también hizo referencias, sin nombrarlos, a políticos «de manos porosas o muy porosas» que dejan escapar «un millón y medio en joyas», en una alusión indirecta al caso por el que está acusado el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre referencias a varias teorías económicas, también mencionó los mandamientos y lanzó dardos a la prensa: «el ‘no mentirás» «se lo podríamos recordar todos los días a los periodistas que se dedican a vender las noticias», apuntó bajo las risas del público.

Además, defendió los recortes, el libre mercado y la no intervención en el Estado: «Europa no puede crecer porque está atestada de regulaciones. Perdona que se lo diga tan directamente pero vengo de un país que estaba repleto de regulaciones y hemos quitado 16.000 regulaciones en dos años, a un ritmo de 17 por día», subrayó Milei.

Milei llegó a la Presidencia argentina en 2023 «por cuatro años, con opción a cuatro más, que lo determinarán los argentinos el año que viene», recordó el ultra, quien aseguró que después de eso se va a retirar.

«Una vez que termine, yo me voy a retirar de la política totalmente. Me voy a ir a un campo alejado con mis hijitos de cuatro patas a leer, escribir y dar confenrecias. Y, sinceramente, no debería opinar más de nada una vez que esté fuera de la silla eléctrica», reveló el presidente, que compara la presidencia con este instrumento de la pena capital.

El viaje del mandatario a España se extenderá hasta el sábado e incluirá también reuniones con empresarios con el objetivo de fomentar las inversiones en Argentina, aunque no se espera, como en otras visitas, que se reúna con el gobierno socialista y de momento tampoco hay en agenda reuniones con políticos de derecha o utraderecha como sí pasó en ocasiones anteriores. EFE

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