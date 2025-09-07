The Swiss voice in the world since 1935

Milei se mide en una elección provincial en Argentina, en medio de turbulencias

El presidente de Argentina, Javier Milei, pone a prueba la popularidad de su gestión este domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, bastión del opositor peronismo, donde busca despejar con un triunfo varios frentes de tormenta. 

La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista de centroizquierda Axel Kicillof, aporta más del 30% del PIB argentino y reúne el 40% del padrón electoral nacional, lo que convierte a esta elección de parlamentarios locales en una antesala clave de cara a las legislativas nacionales de medio término, el 26 de octubre. 

El gobierno llega a la cita golpeado por el escándalo por presunta corrupción en la agencia pública de Discapacidad que involucra al entorno cercano de Milei y cuatro días después de que el Congreso revirtiera por primera vez un veto presidencial, dejando firme una ley que otorga más fondos a las personas con discapacidad.

– Inflación y mercado cambiario –

En el frente económico, el gobierno empezó a intervenir esta semana en el mercado cambiario vendiendo dólares del tesoro para contener la depreciación del peso, que se venía acelerando en las últimas semanas a pesar de las altas tasas de interés. 

Para el analista político Marcos Novaro, el gobierno llega a este domingo «más golpeado de lo que esperaba hace dos meses, pero con una estrategia que sigue siendo efectiva para ellos, que es la polarización con el kirchnerismo y la oposición entre el pasado y el futuro».

El partido oficialista, La Libertad Avanza, posee actualmente solo 12 de las 92 bancas de la legislatura provincial, por lo que podría incrementar su representación incluso si pierde la elección.

Sin embargo, Novaro advierte a la AFP que, si el gobierno llegara a perder por una diferencia mayor a 5 puntos «los mercados van a sensibilizarse, va a ponerse más densa (agravarse) la cosa con el dólar y el camino hacia octubre se puede complicar».

Milei buscará cosechar un triunfo apalancado en la baja de la inflación (de 87% en los primeros siete meses de 2024 a 17,3% en el mismo periodo de este año) y en su polarización con el kirchnerismo, el peronismo liderado por la expresidenta Cristina Kirchner (2007-15) hoy en prisión domiciliaria por corrupción.

La mayoría de las encuestas prevén un escenario parejo con una leve ventaja para el peronismo y advierten por la posibilidad de una alta tasa de ausentismo. 

El partido oficialista, La Libertad Avanza, absorbió para estas elecciones al PRO del expresidente Mauricio Macri (2015-19), mientras que el peronismo logró una trabajosa unidad a pesar de múltiples fisuras internas. 

Los comicios cierran a las 18H00 locales (21H00 GMT) y las dos principales fuerzas esperarán los resultados en La Plata, capital de la provincia. 

