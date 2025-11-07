Milei se reúne con empresarios en Nueva York, entre ellos los de Morgan Stanley o Pfizer

2 minutos

Nueva York, 7 nov (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este viernes en Nueva York con un grupo de empresarios de compañías como Morgan Stanley o Salesforce.

La Oficina del Presidente informó en su perfil de X de que Milei mantuvo una reunión «con empresarios de destacadas compañías» en el Consejo de las Américas de la Gran Manzana.

En la imagen que adjunta la Oficina del Presidente en la publicación se ve a Milei sentado en una larga mesa y rodeado de los inversores, con los que comparte un desayuno.

Milei llegó hoy a la Gran Manzana acompañado del ministro de Exteriores, Pablo Quirno y el de Economía, Luis Caputo, así como de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

En esta reunión de carácter privado participaron empresarios de entidades financieras como Morgan Stanley o Salesforce y de compañías como Pfizer, Merck, Pepsi, FedEx o Cisco Systems.

Según medios argentinos, Milei tiene previsto visitar hoy la tumba del rabino Menajem Mendel Schneerson en el cementerio judío de Montefiore, que ya visitó en 2023.

El mandatario aterrizó de madrugada en la Gran Manzana tras volar desde Miami, donde ayer asistió al America Business Forum (ABF).

Allí, aseguró que «el socialismo ha entrado» a Estados Unidos por «la costa este» tras las elecciones del martes, en las que los demócratas ganaron contiendas locales como la Alcaldía de Nueva York.

Esta es la primera visita de Milei a Estados Unidos tras la victoria de su movimiento político en los comicios legislativos del 26 de octubre, cuando su formación de ultraderecha, La Libertad Avanza, obtuvo más del 40 % de los votos y fortaleció su presencia en ambas Cámaras del Congreso.

