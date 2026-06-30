Milei se reúne con Flávio Bolsonaro en Buenos Aires y respalda su candidatura presidencial

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(Actualiza con declaraciones de Milei sobre el proceso electoral en Brasil)

Buenos Aires, 29 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este lunes en Buenos Aires con el senador ultraderechista brasileño Flávio Bolsonaro y respaldó su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre de este año en su país.

La cuenta de X de la Oficina del Presidente publicó una foto de Milei junto a Bolsonaro, la cual el propio mandatario compartió en sus redes y agregó: «Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro».

El senador brasileño citó la publicación de Milei y expresó: «¡Muy pronto, la ola azul también llegará a Brasil! Si en Argentina hubo motosierra, en Brasil habrá tijeretazo en los impuestos, en la burocracia y en la corrupción. ¡Gracias, presidente Milei!».

Bolsonaro, a quien los sondeos muestran como el principal rival electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva -que aspira a la reelección-, se encuentra en Argentina para participar de un encuentro de legisladores latinoamericanos organizado por la estadounidense Israel Allies Foundation, una organización cristiana en apoyo a Israel.

«Por fortuna, hoy estamos viendo un nuevo despertar en toda la región, donde la izquierda sigue replegándose. Primero, perdieron en Chile. La semana pasada perdieron en Colombia. Ya sabemos también que perdieron en Perú y espero que en octubre pierdan en Brasil», exclamó Milei al disertar este lunes en el encuentro de la Israel Allies Foundation.

El vínculo entre Milei y Lula ha sido conflictivo desde el inicio del Gobierno del argentino, quien mostró repetidas expresiones de apoyo a la familia Bolsonaro, en especial al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a prisión en su país por intento de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro llegó a figurar técnicamente empatado con el líder progresista en algunas encuestas para una eventual segunda vuelta, pero perdió espacio en las últimas semanas después de que se divulgaran algunas de sus conversaciones con un banquero acusado del mayor escándalo de fraude en las últimas décadas en Brasil. EFE

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