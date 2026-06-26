Milei se reúne en Madrid con representantes de una quincena de empresas

Compartir

2 minutos

Madrid, 26 jun (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este viernes en la ciudad de Madrid con autoridades de una quincena de empresas, como Ferrovial, Meliá, Naturgy o Acciona.

La Oficina del presidente argentino informó en su cuenta de la red social X que en el encuentro participaron autoridades de la empresa de servicios medioambientales y gestión de residuos Urbaser, el grupo educativo ProEduca/UNIR, la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST, el inversor financiero Platinum Equity y la empresa de infraestructuras de transporte Ferrovial, entre otras.

También estuvieron presentes la multinacional hotelera Grupo Meliá, la firma de seguridad Prosegur, la empresa de logística para alimentos Emergent Cold LatAM, la energética Naturgy o el grupo especializado en infraestructuras para renovables Acciona.

En el encuentro también participaron el canciller argentino, Pablo Quirno, y el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia.

Sexto viaje a Madrid

La reunión de Milei con empresarios se produce durante su sexto viaje a la capital española desde que arrancó su mandato presidencial en diciembre de 2023.

El presidente argentino llegó a Madrid el jueves y empezó su agenda del viernes inaugurando la II Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo.

Esa universidad católica y privada concedió a Milei una medalla de honor por «su relevante papel como economista y docente, en su destacada contribución al debate internacional sobre la política de libertad y económica y a su liderazgo en reformas orientas a la estabilidad y modernización institucional» de Argentina.

Durante la inauguración de los cursos veraniegos del centro, Milei aseveró que el mal «siempre viene de los rojos» y dijo que «los terroristas siempre van a estar alineados con la izquierda, porque tienen un enemigo común que es el capitalismo de libre empresa».

El viaje de Milei a Madrid se extenderá hasta el sábado, sin que de momento haya en agenda reuniones con políticos de derecha o utraderecha, como sí pasó en ocasiones anteriores.

El último viaje del presidente argentino a España fue en marzo, cuando asistió al Madrid Economic Forum 2026, una reunión de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha. EFE

pcc/mra