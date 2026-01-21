Milei sobre la IA: «Dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor»

2 minutos

Davos/Buenos Aires, 21 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, dijo este miércoles en el Foro de Davos (Suiza) que la Inteligencia Artificial (IA) traerá «mayor crecimiento y bienestar» y opinó que «los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor».

En su alocución, el mandatario argentino consideró que la IA es «un potenciador de rendimientos crecientes y con ello de mayor crecimiento y bienestar».

«Para decirlo más directamente: los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor», insistió, en alusión a los intentos estatales de regular la aplicación de la Inteligencia Artificial, pues también cito a los Estados.

Además, enfatizó que «todos los temores asociados a escenarios distópicos son una tontería».

En esa misma línea, Milei hizo una férrea defensa del «capitalismo de libre empresa» y de la no intervención estatal en la economía, al considerar que «la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes por ser violentas y, por ende, injustas».

Así, se jactó de las profundas reformas que su Ejecutivo ha implementado en Argentina desde su llegada a la Presidencia.

«Desde la llegada a la Administración en 2023 hemos llevado a cabo, gracias a la ciclópea tarea del ministro (de Desregulación y Transformación del Estado) Federico Sturzenegger, 13.500 reformas estructurales, las cuales hoy nos permiten tener una economía más eficiente dinámicamente, lo cual nos permite volver a crecer. Esto es ‘Make Argentina Great Again'», añadió. EFE

pd/erm/fpa

(foto)(vídeo)