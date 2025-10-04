Milei suspende un acto de campaña por incidentes en la ciudad de Santa Fe

Buenos Aires, 4 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, debió suspender un acto de campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, por incidentes en la ciudad de Santa Fe, en el centro del país.

El mandatario viajó a esa ciudad en la mañana de este sábado y planeaba hacer una caminata por el centro de la ciudad en apoyo a los candidatos de su partido, la formación de ultraderecha La Libertad Avanza (LLA).

Sin embargo, el acto proselitista debió ser suspendido porque en las cercanías hubo enfrentamientos entre partidarios de fuerzas de izquierda y seguidores de Milei, que terminaron con cuatro personas detenidas.

Ante la imposibilidad de realizar la actividad, el mandatario argentino fue trasladado hasta un hotel, donde saludó a algunos seguidores.

Luego, Milei se trasladó a la vecina provincia de Entre Ríos, donde también tiene previstas acciones de campaña.

Con crecientes niveles de desaprobación popular a su gestión, Milei viene de sufrir el pasado 7 de septiembre una dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina y en la que se impuso el peronismo.

Además, el oficialismo ha tenido que afrontar en agosto una denuncia por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y, en días recientes, otra contra José Luis Espert, principal candidato a diputado de LLA en la provincia de Buenos Aires, por su presunto vínculo con el empresario Federico ‘Fred’ Machado, detenido en Argentina y requerido por la Justicia de Estados Unidos, donde está acusado por fraude y de integrar una red de narcotráfico.

El Gobierno también ha mostrado incapacidad para llegar a acuerdos con una oposición fortalecida en el Congreso.

En lo económico, la actividad se ha estancado, el programa económico muestra inconsistencias y el severo ajuste fiscal golpea a varios sectores sociales.

Los comicios de octubre no sólo revelarán qué grado de apoyo le da la ciudadanía al Gobierno de Milei sino que, además, definirán cuántos escaños parlamentarias obtendrá el oficialismo para sacar adelante reformas estructurales.

En las elecciones nacionales del 26 de octubre se elegirán 24 senadores nacionales -un tercio de la Cámara Alta-, en representación de la capital argentina y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Además, los ciudadanos votarán también para elegir a 127 diputados nacionales -la mitad de la Cámara Baja- de los 24 distritos argentinos.

Los parlamentarios electos asumirán sus curules el próximo 10 de diciembre. EFE

