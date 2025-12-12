Milei toma juramento a Presti, primer militar ministro de Defensa desde la dictadura

Buenos Aires, 12 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, tomó juramento este viernes como nuevo ministro de Defensa al teniente general Carlos Alberto Presti, que se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General del Ejército y que se convirtió en el primer militar en encabezar el Ministerio de Defensa desde la última dictadura (1976-1983).

Presti, cuya designación el mes pasado generó una fuerte polémica, juró «desempeñar con lealtad y patriotismo» su nuevo cargo, en una ceremonia de la que participó también el ministro saliente, Luis Petri, quien asumió este miércoles una banca como diputado nacional tras haber resultado electo en los comicios legislativos del pasado 26 de octubre.

El nuevo ministro deberá enfrentar el malestar al interior de las Fuerzas Armadas producto del deterioro salarial y una crisis en el ente que rige los seguros de salud de los uniformados, que afronta actualmente una situación financiera crítica, con deudas millonarias.

Tras su designación, Presti solicitó una licencia a su cargo y, a comienzos de este mes, Milei nombró a Oscar Zarich como nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Asimismo, el presidente designó a Juan Carlos Romay como jefe de la Armada en reemplazo de Carlos María Allievi, a Marcelo Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en sustitución de Xavier Julián Isaac y ratificó a Gustavo Valverde como jefe de la Fuerza Aérea.

El pasado sábado, durante la presentación oficial de seis aviones de combate F-16 comprados a Dinamarca, Milei defendió la designación de Presti, a quién describió como la persona más idónea para el cargo y como «un hombre de disciplina, entrega y coraje, que juró defender con su propia vida la tierra que lo vio nacer».

Una designación que despertó polémica

Nacido en 1966, Carlos Presti se formó desde adolescente en institutos militares y alcanzó la cúpula del Ejército durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).

Su padre, Roque Presti, se desempeñó, durante la última dictadura militar, como jefe del Regimiento de Infantería número 7 del Ejército en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y fue responsable de numerosos centros de detención y tortura en los que, según la Justicia argentina, personas fueron desaparecidas y asesinadas.

Roque Presti fue procesado y detenido en 1987 como responsable de esos crímenes, pero la Ley de Obediencia Debida sancionada por el Congreso nacional ese mismo año le otorgó un indulto. Presti falleció diez años antes de que la anulación de aquella ley, en 2003, pudiera llevarlo de nuevo frente a los tribunales.

La organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo definió la designación de Presti como una «provocación» y un «daño profundo a nuestra democracia», y exigió que renuncie a su cargo militar.

«También pedimos que se manifieste a favor del esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad; se comprometa con el esclarecimiento de los delitos de apropiación y desaparición forzada, aportando información desde su Ministerio, y se pronuncie condenando los crímenes de la última dictadura», agregaron en un comunicado publicado tras su nombramiento. EFE

