Milei tras triunfo electoral: «El nuevo Congreso será fundamental para el cambio de rumbo»

Buenos Aires, 26 oct (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, anticipó este domingo, tras el triunfo en los comicios legislativos de su partido, La Libertad Avanza (LLA), que «el nuevo Congreso será fundamental para asegurar el cambio de rumbo» y anunció que hará importantes reformas.

«Durante los próximos dos años tenemos que avanzar el camino reformista que emprendimos», dijo el mandatario ultraderechista, al destacar que los proyectos que impulsará son necesarios para «consolidar el crecimiento y el despegue de la Argentina».

«A partir del 10 de diciembre tendremos sin lugar a dudas el Congreso más reformista de la historia argentina», añadió, poco después de conocerse que su partido ganó las elecciones con el 39 % de los votos y obtuvo una amplia diferencia respecto a la peronista Fuerza Patria y sus aliados, con el 29,4 %. EFE

